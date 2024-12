Laprimapagina.it - Capodanno 2025 a Perugia: ecco il programma e gli appuntamenti dalle 22 in poi in centro

Leggi su Laprimapagina.it

L’attesa notte di San Silvestro sarà allietata instorico da undi attività musicali e di animazione che vedono la sinergia tra il Comune di, il Consorzio “in” e la BM Music Group affidataria dell’incarico di produrre e gestire i contenuti dell’evento.L’amministrazione comunale aveva già anticipato una notte disobria nell’impianto generale ed in armonia con gli allestimenti natalizi ideati per questa occasione dal Consorzio che rappresenta i commercianti dell’acropoli: ovvero con i mercatini del Natale, che rimarranno aperti eccezionalmente fino alla mezzanotte, con la pista del pattinaggio, da cui in virtù della posizione strategica longitudinale rispetto all’asse di Corso Vannucci quest’anno si godrà una visione perfetta degli eventi in corso, e con la vecchia edicola di Via Mazzini, che per tutto il periodo natalizio sta ospitando un’emittente radiofonica “on the road”.