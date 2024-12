Ilrestodelcarlino.it - Vuelle Ahmad ha stretto un patto col coach

Non potrebbe esserci compleanno più felice perche oggi compie 28 anni: è la vigilia di Natale, la squadra ha infilato la quarta vittoria consecutiva ma soprattutto lui è finalmente diventato il leader che tutti aspettavano e adesso il pubblico pesarese lo adora. C’è un abisso fra i 38 punti segnati contro Rimini che non servirono per battere Rimini e il trentello che ha firmato contro Cremona, con i canestri segnati al momento giusto, quando la squadra aveva bisogno della sua spinta per chiudere i conti con la JuVi. "E’ senza dubbio il momento migliore da quando sono qui - ha ammesso nel dopo partita -, ora è tutto più facile perché ogni sera c’è un protagonista diverso in attacco mentre in difesa lavoriamo tutti insieme. Abbiamo svoltato. E lo abbiamo fatto quando tutti siamo andati sulla stessa pagina, un cambio di mentalità che ci ha fatto diventare una squadra".