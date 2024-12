Tpi.it - Un Natale molto scozzese: tutto quello che c’è da sapere sul film

Un: trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 24 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un(A Merry Scottish Christmas),sentimentale del 2023 diretto da Dustin Rikert con Lacey Chabert, Scott Wolf e James Robinson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDue fratelli da tempo lontani e quasi estranei, Linsday e Brad Morgan, si ritrovano da anni per volare insieme verso la Scozia dove trascorreranno le feste diin compagnia della madre Jo. Arrivati alla loro casa d’infanzia, vengono adi un grande segreto nascosto nel passato della famiglia. Qualcosa che permette a fratello e sorella di riavvicinarsi.Un: il castAbbiamo visto la trama di Un, ma qual è il cast del? Di seguito l’elenco degli attoriLacey ChabertScott WolfJames RobinsonKellie BlaiseFiona BellGerry O’BrienTom DoonanLaura HughesAndy PeppietteStreaming e tvDove vedere Unin diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – martedì 24 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2.