Ilgiorno.it - Spino d’Adda, donna di 85 anni scivola in bagno, cade e picchia la testa: salvata dai vicini

(Cremona), 24 dicembre 2024 – Intervento dei vigili del fuoco, nella notte tra domenica e lunedì a, per unache si era ferita in casa e non riusciva ad aprire la porta dell’abitazione per farsi aiutare. Intorno alla mezzanotte questa persona, 85, sola in casa, è andata in. Purtroppo èta all’indietro e ha sbattuto lacontro un cristallo, infrangendolo e procurandosi profonde ferite alla. A causa di queste lesioni l’85enne non è stata in grado di rialzarsi. Richieste d’aiuto Ha però cercato di attirare l’attenzione deie la persona che abita al piano di sopra ha sentito e capito che lanon poteva aprire la porta e allora ha chiamato i vigili del fuoco di Crema, i quali, in breve, era la mezzanotte, sono arrivati sul posto.