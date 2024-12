Snowboardvalanga uccide Sophie Hediger

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.00 L'atleta della nazionale svizzera di snowboardè morta dopo essere stata travolta da una valanga nella zona di Arosa, nel cantone dei Grigioni, in Svizzera. La tragedia risale a ieri, ma la federazione svizzera (Swiss-Ski) ne ha dato comunicazione soltanto nel pomeriggio di oggi.aveva 26 anni appena compiuti. Aveva preso parte ai giochi olimpici di Pechino. Altro incidente in montagna in Alto Adige. Un escursionista è stato ucciso da una slavina a Passo Stalle, a 2.000 metri di quota.