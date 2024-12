Ilrestodelcarlino.it - Rissa in pieno centro a Ravenna: pugni e calci per una ragazza

, 24 dicembre 2024 – Sembra che tutto sia partito per una lite innescatasi nei pressi di un bar per via di una. Di sicuro l’alterco è poi degenerato in un parapiglia che nel tardo pomeriggio di domenica scorsa inha portato alla denuncia a piede libero di quattro giovani, compresa la, perin concorso. Si tratta di due fratelli residenti a; di un ultra-trentenne residente a Bologna e di una ultra-quarantennete. L’allarme è scattato attorno alle 17.30 quando un cittadino ha chiamato la sala operativa per segnalare che alcune persone si stavano picchiando su via Corrado Ricci. Ecco che allora sul posto è intervenuta una prima pattuglia della polizia locale di ritorno dal servizio per la partita allo stadio ’Benelli’. Ad attenderla su piazza Caduti, c’era l’uomo che poco prima aveva segnalato quanto stava accadendo e che si sbracciava per attirare l’attenzione.