Ilgiorno.it - Posteggi, ciclabili e tutela del commercio. I desideri del comitato Vivi Legnarello

Una nota di biasimo e tante aspettative per l’anno nuovo per il. "Anche quest’anno, purtroppo, la seconda piazza di Legnano è disadorna e priva del più piccolo segno natalizio, ma noi auspichiamo che ogni nostro concittadino possa vivere la gioia del Natale", scrivono le referenti Elisabetta Fossati e Ivana Todeschini. "Proseguiremo a lavorare per un Oltresempione che non perda vitalità e servizi e sia sempre tenuto nella giusta considerazione dall’amministrazione. È stato approvato il Pgt con il piano del traffico: il nostroha partecipato attivamente presentando diverse osservazioni, che saranno poi discusse dal consiglio. A differenza di quanto accaduto per le nostre osservazioni alla valutazione ambientale strategica, per le quali non abbiamo ricevuto riscontro, siamo fiduciosi che siano approvate le proposte che abbiamo depositato con lo scopo di mantenerebile il quartiere".