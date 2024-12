Sport.quotidiano.net - Pallanuoto, le ragazze dell'Azzurra a lezione da Chiara Tabani

Prato, 24 dicembre 2024 - Non capita tutti i giorni di potersi allenare insieme ad una campionessa d'Italia in carica, nonché argento olimpico. Alle giovanissime pallanuotiste, ogni tanto può però capitare: nei giorni scorsi,è tornata a Prato e ne ha approfittato per salutare le'U14, svolgendo insieme a loro una seduta di allenamento in veste di allenatrice d'eccezione. La trentenne pratese, che lo scorso giugno ha vinto lo Scudetto con l'Ekipe Orizzonte di Catania ed è reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024, di tanto in tanto torna in città ed ogni volta riesce a ritagliarsi un po' di tempo per incontrare le giovani agoniste, dando loro consigli e suggerimenti tecnici. E' alla sua seconda stagione con il sodalizio catanese e ha chiuso l'anno solare con un secondo posto parziale nel campionato di Serie A1 (insieme al Rapallo'amica e concittadina Giuditta Galardi) a tre punti dalla Sis Roma, attuale capolista a quota 24.