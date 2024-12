Mistermovie.it - Mister Movie | Il nuovo film di Christopher Nolan ha un titolo, è un “epico film d’azione mitico”

Il maestro del cinematorna con un progetto ambizioso: un adattamento cinematografico del celebre poemagreco, L’Odissea di Omero, previsto per il 2026.Ildiè un classico letterario incontra l’IMAXLa Universal Pictures ha ufficialmente annunciato il prossimodi: The Odyssey. Con questa notizia, il regista di capolavori come Inception e Interstellar si prepara a trasportare il pubblico nel mondo dell’antica Grecia con una produzione che promette di essere spettacolare.Ilè descritto come un “mitologico” che utilizzerà la più avanzata tecnologia IMAX per dare vita al viaggio avventuroso di Odisseo, il leggendario re di Itaca, mentre affronta un lungo e pericoloso ritorno a casa dopo la guerra di Troia.