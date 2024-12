Tvzap.it - Jessica Morlacchi crede di non essere sentita: la confessione

News TV. Nella casa del Grande Fratello, luogo di emozioni forti e dinamiche imprevedibili, i rapporti tra i concorrenti spesso oscillano tra complicità e conflitti. La vicenda che coinvolgee Luca Calvani ha catalizzato l’attenzione del pubblico, trasformandosi in uno dei momenti più discussi dell’edizione. Tra accuse velate, sospetti e spiegazioni confuse, i due gieffini hanno portato alla luce una serie di incomprensioni che hanno rischiato di compromettere il loro rapporto. Durante la puntata di ieri l’ennesimo confronto.Leggi anche: “Grande Fratello”, arriva un secondo coming out nella casaLeggi anche: “Grande Fratello”: nominati e preferiti, chi rischia di uscireIl confronto trae LucaIn questa settimana,ha sollevato dubbi su presunti comportamenti di Luca Calvani, insinuando che l’attore avesse ricevuto messaggi in codice dal compagno, Alessandro, tramite un “assistente inconsapevole”.