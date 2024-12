Ilgiorno.it - Incidente a Sermide e Felonica, schianto tra due auto: 91enne muore in ospedale

(Mantova), 24 dicembre 2024 –stradale, lunedì pomeriggio poco dopo le 17, in via San Giovanni, intersezione SP 25, a, nel Mantovano. A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, duemobili: una Fiat Punto e una Citroen C1. Alla guida della prima vettura c’era una donna ucraina di 62 anni, residente a San Benedetto Po, che è stata trasportata in codice giallo all’di Mantova. Al volante della seconda, invece, c’era un uomo di 91 anni, Alberto Meringhi, residente a, trasportato in gravi condizioni con l’elisoccorso all’di Cremona. Le condizioni dell’anziano sono peggiorate ed è deceduto nella notte per “politraumatismo”. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso e per ricostruire cause e dinamica dello