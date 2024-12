Anteprima24.it - FOTO/ Il Natale degli arbitri sanniti insieme all’Arcivescovo Accrocca

Tempo di lettura: 3 minutiNei locali della Sezione di Benevento dell’Associazione Italianadella FIGC, i fischiettisi sono ritrovati per festeggiare l’arrivo del Santo, alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Benevento Felice, e la partecipazione in teleconferenza del presidente del CRA Campano Stefano Pagano, del componente del Settore Tecnico Marcello Ambrosino, del designatoredi Serie C Maurizio Ciampi e del nuovo vice presidente dell’AIA Michele Affinito, i quali hanno voluto salutare i colleghiche sono intervenuti in questa occasione, augurando loro di trascorrere le festività natalizie nella massima serenità. Ha partecipato in presenza Marilia Capitanio, vedova del compianto Francesco Castracane, a cui è intitolata la Sezione AIA di Benevento, il quale aveva ricoperto la carica di presidente sino alla sua dipartita.