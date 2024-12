Come svestirsi a Natale | consigli di moda per stile e comfort invernale

Leggi su Ilfaroonline.it

L’inverno non inizia quando comincia il freddo; in realtà inizia il 21 dicembre con il solstizio d’inverno, almeno ufficialmente. La temperatura invece è tutt’altro paio di maniche (mai detto popolare è stato più attagliato); a volte fa freddo prima a volte dopo, a volte passa l’inverno senza aver tirato fuori il cappotto dalla naftalina; soprattutto nelle regioni del centro-sud si passa il giorno dicon climi piuttosto confortevoli.Questoperò sembra proprio che possa accontentare chi cerca i fiocchi di neve cadenti mentre la slitta di Babbopassa di camino in camino, visto che le previsioni ci preparano ad una gelida festività. Ma allora, per le cene che riuniscono tutti i parenti cosa possiamo indossare per questo giorno così importante che risulti elegante e non volgare? Ma soprattuttocreare un outfit cool senza sentire freddo?Il segreto per creare un look perfetto e adatto a basse temperature sta proprio nel “layering”, ossia la stratificazione dei vari capi.