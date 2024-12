Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo anche per oggi: "Continuiamo a monitorare la situazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Stiamo monitorando l’evolversi dellaalla luce della nuovadi". L’assessore alla Protezione civile Paolo Renna fa il punto dellaa Macerata. Per la vigilia di Natale la Protezione civile regionale ha diramato l’gialla sul fronte idrogeologico e vento per la zona costiera, a rischio mareggiate, e per alcune aree interne della provincia (capoluogo incluso). "Sono attesi forti venti settentrionali lungo la fascia basso-collinare e costiera con raffiche fino a burrasca – scritto nell’–. Di conseguenza il mare continuerà ad essere molto mosso o agitato con rischio di mareggiate. Le precipitazioni saranno a carattere persistente in particolare sul settore centro-meridionale. Il limite delle nevicate si attesterà attorno ai 500 metri". Ierisotto controllo a Macerata, con interventi dell’ufficio tecnico, ambiente e degli agenti di polizia locale.