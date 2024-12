Oasport.it - Alex de Minaur e Katie Boulter annunciano il matrimonio: sfida tra promessi alla United Cup? C’è Australia-Gran Bretagna

dehanno annunciato che si sposeranno. “Abbiamo tenuto nascosto un piccolo segreto.” il messaggio affidato a Instagram con tanto di foto che ritrae i due fidanzati sorridenti, ben in vista l’anello al dito della britannica. I due tennisti si stanno concedendo qualche giorno di riposo prima di incominciare la nuova stagione e così l’occasione è stata propizia per ufficializzare la voglia di nozze e coronare questa relazione.Il 25enneno e la 28enne non hanno ancora comunicato la data dell’appuntamento all’altare, probabilmente se ne riparlerà in un momento di off-season durante il 2025. Non sono mancati i complimenti rivolti al numero 9 del mondo enumero 24 del ranking WTA, soprattutto da parte di alcuni colleghi come Laura Badosa (fidanzata con il greco Stefanos Tsitipas), Laura Robson e Thanasi Kokkinakis.