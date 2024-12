Zonawrestling.net - Zona Wrestling Awards 2024 – Most Improved Wrestler of the Year

Leggi su Zonawrestling.net

Nuova settimana e nuovi Award amici di. Questa volta scoprirete chi i redattori del sito hanno votato ed eletto come lottatore maggiormente migliorato in questoappena passato. Fortunatamente per noi, fra WWE, AEW, NJPW, IW e tutto il resto, non c’era che l’imbarazzo della scelta, ma a chi saranno andati la maggior parte dei voti alla fine dei conti? Da parte di, buona lettura a tutti.iiOF THEiGIOVANNI 3p – Damian Priest2p – Drew McIntyre1p – Dominik MysterioLUCA GRANDI3p – Damian Priest2p – Liv Morgan 1p – Solo SikoaDANILO3p – Dominik Mysterio2p – Tiffany Stratton1p – Queen AminataSIMONE SPADA3p – Oba Femi2p – Jack Perry1p – Kyle FletcherSERGIO3p – Swerve Strickland2p – Damian Priest 1p – Solo SikoaGIUSEPPE3p – Sareee2p – Solo Sikoa1p – Lash LegendANGELO3p – Liv Morgan2p – Damian priest1p – Solo SikoaCLAUDIO3p – Dominik Mysterio2p – Liv Morgan1p – Gunther DORIAN3p – Damian Priest 2p – Dominik Mysterio1p – Liv MorganENRICO3p – Swerve Strickland2p – Roxanne Perez1p – Jody TreatVINCENZO3p – Jack Perry2p – Ethan Page 1p – Fallon HenleyVALENTINA3p – Liv Morgan2p – LA Knight1p – Damian PriestANTONIO LUCA 3p – Damian Priest2p – Jade Cargill1p – Ludwig KaiserALDO3p – Drew McIntyre2p – Mustafa Alì1p – Masha SlamovichALESSIO3p – Sol Ruca2p – Tony D1p – Dominik MysterioALVIN3p – Trick Williams 2p – Oba Femi1p – Tony DGIROLAMO3p – Bron Breakker2p – Trick Williams1p – Sol RucaKNEES2FACES3p – Swerve Strickland2p – Damian Priest1p – Gabe KiddiiiiNonostante non sia più un giovanissimo, Damian Priest, in questo, ha davvero dirato che impegnandosi e esplorando nuovi territori, si può sempre migliorare e imparare cose nuove.