WWE | La reazione di Jade Cargill alla sua sostituzione come Women’s Tag Team Champion

sta tenendo i fan con il fiato sospeso dopo essere stata sostituitaWWETag. In seguito al suo misterioso attacco nel backstage, che ha lasciato Bianca Belair senza partner, Naomi è intervenutasua sostituta. Tuttavia,non è rimasta in silenzio riguardosituazione. Il 23 dicembre,ha pubblicato su X una foto, un primo piano del suo volto rivolto a sinistra, sporco di sangue. L’immagine non aveva didascalia, ma non ne aveva bisogno. L’intenso impatto visivo parla da solo, lasciando i fan a chiedersi cosa riserverà il futuro per la potente star.pic.twitter.com/qUUwu6LjWT—(@) December 23, 2024 Il cambiamento è iniziato nell’episodio di SmackDown del 13 dicembre, quando Naomi ha proposto di prendere il posto dipartner di Bianca Belair.