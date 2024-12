Cityrumors.it - Trenta coltellate, ragazza italiana aggredita dall’ex “lotta per restare in vita”

Leggi su Cityrumors.it

La donna si chiama Martina Voce, vive a Oslo e il suo ex ragazzo ha tentato di ucciderla. Il padre di lei: “Se non fosse stato per i suoi colleghi.”Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere. Mai si sarebbe immaginato che un ragazzo così per bene e buono potesse fare una cosa del genere. Queste frasi e questi concetti, ormai, sono all’ordine del giorno quando si tratta di una donna che vieneo peggio ancora quando ha a che fare con la rabbia e la delusione dell’ex ragazzo. E anche in questa circostanza il copione è lo stesso, amaro e tragico, e a farne le spese unache viveva e lavorava a Oslo.perin” (Screenshot Cityrumors.it)Tutto all’improvviso, senza che nessuno potesse fare nulla al momento.