Strage Rapido 904 a Napoli ricordo 40 anni dopo | Non fu solo mafia serve verità su collusioni

Tempo di lettura: 3 minutiUn’esplosione in galleria, le urla, le lamiere, alle 19.08 del 23 dicembre 1984: furono 16 morti e 267 feriti. Sono passati 40dalladel904, e i parenti delle vittime chiedono sempre giustizia. “Quest’anno sono state riaperte le indagini, speriamo di conoscere finalmente la” dice Rosaria Manzo, presidente dell’associazione familiari. Non una commemorazione qualunque, quella di stamane alla Stazione Centrale di. Anche se si tiene ogni anno, da 39 decenni in qua. L’ansia di fare luca è ancora troppa. Perché unagiudiziaria c’è, ma è considerata monca. Quattro condannati, tre di matrice mafiosa. Uno è Pippo Calò, ‘il cassiere’ di Cosa Nostra. Con loro l’artificiere tedesco Friedrich Schaudinn. “Fu unadove lo Stato ha avutoe responsabilità non da poco” dichiara secco don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, una vita spesa in Libera con don Ciotti.