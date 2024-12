Quotidiano.net - Rutte difende Scholz: "Sostegno militare tedesco all'Ucraina encomiabile"

"Ho detto spesso a Zelensky che dovrebbe smettere di criticare Olafperché penso che sia ingiusto". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark, in un'intervista alla Dpa. "Quello cheha fatto per l': ha contribuito a garantire che la Germania fosse seconda solo agli Stati Uniti nel darlee di questo anche Kiev può essere grata", ha sottolineato l'ex premier olandese.ha tuttavia chiarito che, a differenza di, avrebbe fornito a Kiev anche i Taurus senza imporre restrizioni all'uso. "Sappiamo che sono molto importanti per l'", ha evidenziato.