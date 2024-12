Sport.periodicodaily.com - Premier Padel Finals 2024: Trionfo di Nieto-Sanz e Josemaría-Sánchez al Palau Sant Jordi

Barcellona, 22 dicembre– Le Qatar Airwayssi sono concluse con una giornata di grandi emozioni al. Nel torneo maschile, i sorprendenti Jorgee Jonhanno interrotto la straordinaria striscia di imbattibilità di Arturo Coello e Agustín Tapia, mentre nel femminile le numero uno del mondo, PaulaMartín e ArianaFallada, hanno conquistato il loro decimo titolo stagionale.Finale Maschile:Sconfiggono Coello e TapiaLa coppia spagnola, non testa di serie, è arrivata allecome outsider ma ha ribaltato ogni pronostico. Dopo aver eliminato i terzi classificati Yanguas-Stupaczuk nei quarti e superato Alonso-González in semifinale,hanno affrontato i favoritissimi Coello-Tapia in una finale mozzafiato:Risultato finale: 3-6, 7-5, 6-3.