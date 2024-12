Anteprima24.it - Piazza Orsini, il vicesindaco De Pierro: “Vicenda giuridica complessa, c’è stato ritiro dell’autorizzazione”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Riguardo ladiricordo che lo slargo non può essere aperto al parcheggio auto, poiché il Comune è intervenuto con un provvedimento diall’autorizzazione del parcheggio per violazioni del titolo abilitativo, concernenti le modalità di gestione dell’area. Laha indotto e induce quest’amministrazione a muoversi, pertanto, con la necessaria prudenza e la volontà in ogni caso di tutelare la legalità, il rapporto tra pubblico e privato e il complessivo quadro normativo di riferimento”, lo scrive in una nota ilFrancesco De.“Come rammentato dall’assessore al Traffico Cappa, esistono aree alternative di parcheggio largamente utilizzabili (Megaparcheggio, zona già mercato diRisorgimento, nuovi stalli di via Goduti) e pertanto al servizio delle attività del centro storico c’è una importante disponibilità di posti auto.