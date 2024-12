Oasport.it - Pattinaggio artistico: i possibili russi selezionati per la qualificazione olimpica. Le prime indicazioni

Come ormai sappiamo, alle gare didelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 parteciperà una ristretta schiera di atleti, in gara sotto bandiera neutrale e riconosciuti con il codice olimpico AIN. La notizia, diffusa lo scorso weekend dall’ISU, ha riacceso i riflettori su quanto sta succedendo in uno dei Paesi più competitivi della disciplina, certo di mettere le mani sul podio in almeno due specialità, l’individuale femminile e le coppie d’. La Federazione internazionale dovrà ricevere entro fine febbraio (in modo che si possano attivare i controlli “a sorpresa” dell’antidoping) l’elenco di quattro rappresentanti, rigorosamente uno per categoria, che voleranno a settembre in Cina per disputare la competizione di qualifica, in scena a Pechino. Ma quali saranno i prescelti? Lepiù chiare arrivano direttamente dai Campionati Nazionali appena disputati in quel di Omsk.