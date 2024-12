Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello I Sondaggi al Televoto Premiano Prestes e Martinez, Puntata del 23 Dicembre

In attesa della diretta del 23del18, idell'ultimo minuto rivelano i concorrenti che sembrano godere del maggior sostegno da parte del pubblico. Chi otterrà l'immunità?23, ci sarà eliminato?La tensione sale in vista della nuovadel18, in onda lunedì 23. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, e dalla portavoce del pubblico Rebecca Staffelli, svelerà i risultati aggiornati dei. Nonostante non siano previste eliminazioni dirette in questa serata, l'attenzione è focalizzata sull'elezione dei due concorrenti che riceveranno l'immunità, garantendosi la permanenza nella Casa per le prossime settimane.