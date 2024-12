Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: in corso la seconda manche, azzurri a caccia della rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.31 Tremmel chiude la prova in 1:49.72 senza commettere particolari errori.13.30 Iniziata la! Partito Anton Tremmel.13.29 Laè stata tracciata dal tecnico svedese Carl Enocsson. L’unico atletaSvezia in questaè Fabian Ax Swartz, atleta classe 2004.13.28 Tra prima esono cambiate leggermente le condizioni climatiche: è uscito il sole e si è alzato il vento.13.26 Questa la start list:1. Anton TREMMEL (GER)2. Adrian PERTL (AUT)3. Joaquim SALARICH (ESP)4. Joshua STURM (AUT)5. Luca AERNI (SUI)6. River RADAMUS (USA)7. Lucas PINHEIRO BRAATHEN (BRA)8. Tobias KASTLUNGER (ITA)9. Simon MAURBERGER (ITA)10. Filip ZUBCIC (CRO)11. Alexander STEEN OLSEN (NOR)12.