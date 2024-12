Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Alta Badia 2024 in DIRETTA: distacchi altissimi, grande prova di Maurberger. Fuori Saccardi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.27 Canins chiude quarantaseiesimo a 4.44.11.27 Dopo metà gara Canins ha un ritardo di 2.49.11.26 Partito Matteo Canins, ultimo italiano in gara.11.26dopo poche porte Leo Anguenot. Il francese era partito aggressivo dopo il podio ottenuto ieri in gigante.11.25 Louis Muhlen-Schulte inforca all’inizio del ripido ed è11.24 Garay Fernandez chiude quarantaduesimo a 3.67 di ritardo.11.23subito William Hansson che inforca sull’interno poi si stende.11.22 Takayuki Koyama chiude ultimo a 5.0911.21 Marovt chiude trentanovesimo a 3.53.11.21 Rimbalza lo sci di Jasiczek, che inforca ed è.11.20 Pohjolainen inforca subito dopo poche porte.11.20Meisen che suna porta a metà del ripido.11.19 Ultima posizione per Leitgeb con due errori pesanti.