Anteprima24.it - Le star emergenti del 2025

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 5 minutiLo scenario della musica, nazionale e internazionale, è in fermento, con nuove collaborazioni, gruppi e sound, così abbiamo pensato di fare un quadro delle topdel. Tra questi nomi, ci sarà l’artista che detterà lo stile del nuovo anno nelle disco o alla radio, dando un esempio dei risultati di successo che si possono ottenere seguendo una grande passione. Nomi forse ancora sconosciuti, ma da tenere d’occhio, o forse dovremmo dire “da ascoltare con un orecchio di attenzione”. Buon divertimento! Dove va l’industria internazionale? Una delle culle del sound del futuro è la Nigeria, con un’industria del settore in rapida evoluzione. Con accenni alle origini e alla globalizzazione, temi sociali e accenni alla cultura contemporanea, come quella dei casinò online, vediamo quali sono gli artistidell’afro-pop-beat