Oasport.it - Jannik Sinner termina la preparazione a Dubai: due settimane di duro lavoro sul fisico e sulle variazioni

Leggi su Oasport.it

si prepara per salutare, dopo duedi duri allenamenti. Il n.1 del mondo è certamente sazio di quanto ha ottenuto nel 2024 e c’è la ferma dezione a proseguire nel percorso, avendo grandi motivazioni per migliorare fisicamente e tecnicamente. Questo è stato al centro dei giorni diin territorio saudita.Nei vari filmati che si trovano sui social si nota la grande attenzione alledi ritmo, con l’uso del back di rovescio, alternando quindi il colpo di potenza a quello con il taglio della racchetta. L’obiettivo è quello di rendere il gioco del n.1 del mondo meno prevedibile. Non si vuol lasciare nulla al caso e, per questo, tante prove anche su un fondamentale che gli ha permesso il salto di qualità.Ci si riferisce al servizio. Lo scopo è stato quello di trovare sempre più varietà nell’esecuzione, alternando con maggior frequenza la “botta piatta” al kick, volendo cioè lavorare maggiormente la palla e pensare anche a qualche serve&volley all’occorrenza.