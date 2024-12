Movieplayer.it - Il nome della Rosa il ruolo del monaco deforme era stato offerto a un famoso comico italiano, perchè rifiutò?

Leggi su Movieplayer.it

Stasera Rai 3 in prima serata trasmette il film diretto da Jean-Jacques Annaud, basato sull'omonimo libro di Umberto Eco. Il, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Umberto Eco, è uno dei film più acclamati degli anni '80. Diretto da Jean-Jacques Annaud, il lungometraggio ha incassato oltre 77 milioni di dollari a livello globale e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui il César per il miglior film straniero e il BAFTA per miglior attore protagonista a Sean Connery. Nel cast doveva esserci anche un notoche però rinunciò a vestire i panni di Salvatore. Un cast straordinario e scelte decisive Il successo del film è in gran parte attribuibile a un cast eccezionale. Sean Connery, nel .