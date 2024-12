Ilgiorno.it - Il ministero investe sull’inclusione. Un milione alla piscina Pia Grande

Una buona notizia, sotto forma di parecchi soldi, per lo sport monzese. In particolare, per un impianto sportivo cittadino: il centro natatorio Piain via Murri. Nei giorni scorsi ildello Sport ha pubblicato la graduatoria del bando Sport e Periferie, finalizzatopromozione dello sviluppo di infrastrutture sportive per favorire l’inclusione e la coesione sociale, il benessere individuale e delle comunità nei vari territori, il miglioramento della qualità della vita, il contrasto a sedentarietà e degrado, con impianti più sicuri e accessibili. Tra i 39 Comuni in tutta Italia che hanno vinto il bando e riceveranno importanti contributi c’è, appunto, anche Monza, che otterrà unper la Pia. "Questo importante investimento del Governo, oltre 46 milioni di euro equamente distribuiti sul territorio nazionale e messo a disposizione dei Comuni, rappresenta un forte richiamo al ruolo insostituibile dei luoghi di sport che contribuiscono in modo molto significativo all’inclusione ecoesione sociale, offrendo opportunità di condivisione a persone di ogni età ed estrazione sociale che, grazie allo sport, possono incontrarsi e interagire, anche contrastando l’isolamento e la solitudine.