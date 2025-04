Ilgiorno.it - Pasqua e prezzi dei biglietti da Milano: “Linate-Brindisi? Costa di meno il volo con New York. E sui treni non va meglio”

, 5 aprile 2025 – Le (quest’anno particolarmente lunghe) vacanze disono ormai vicine. E in tanti hanno in programma di tornare nella propria città natale o di trascorrere qualche giorno fuori. Tempo di spostamenti, con un occhio ai costi dei trasporti. Assoutenti ha realizzato un report suideiper chi si sposterà dal Nord verso il Sud Italia per trascorrere le feste in famiglia, sottolineando che il prezzo dei voli nei giorni festivi è fino al +470% rispetto alle altre giornate. Le tariffe più elevate – riporta l’associazione – sono quelle per chi parte in aereo dallo scalo milanese di. Assoutenti fa un esempio: imbarcandosi venerdì 18 aprile e tornando martedì 22 aprile un biglietto peroggi un minimo di 619 euro, più di undi andata e ritorno per Newnelle stesse date (da 571 euro con uno scalo).