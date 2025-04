Firenze nuovo concerto di Careggi in Musica con Eleonora Panza e Michela Spizzichino

Firenze, 4 aprile 2025 - Domenica 6 aprile, ore 10.30, all'Aula Magna del nuovo Ingresso dell'Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione NIC 3, ingresso libero) prosegue la stagione concertistica "Careggi in Musica", promossa dal 1999 dall'Associazione A.Gi.Mus. Firenze. Si esibirà in concerto la giovanissima violinista Eleonora Panza assieme a Michela Spizzichino al pianoforte, con musiche di Beethoven, Kreisler e Grieg. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Conservatorio Mascagni di Livorno. Eleonora Panza ha iniziato a suonare il violino quando aveva appena 5 anni, studiando con la Prof.ssa Marta Degli Innocenti e poi con la Professoressa Giovanna Pieri Buti, presso l'Associazione Musicale Ensemble Bacchelli di Livorno, dove ha preso parte anche a varie formazioni di Musica di insieme.

