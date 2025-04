Notizieaudaci.it - Madre e figlia muoiono in un incidente stradale a Trani: Margherita Di Liddo era al 7° mese di gravidanza

hanno perso la vita in unverificatosi intorno alle 21:00 di venerdì 4 aprile sulla provinciale 13 tra Bisceglie e Andra, all’altezza di. Nello scontro tra due auto hanno perso la vita Rosa Mastrototaro di 63 anni e suaDi, di 32 anni, al settimodi. Le due donne erano originarie di Bisceglie. Dopo il violento impatto, in località Donna Lavinia, con la Lancia Y rossa, la Mazda a bordo della quale viaggiavano le vittime si è ribaltata ed è finita nella campagna adiacente.La 63enne Rosa Mastrototaro è deceduta all’arrivo in ospedaleLa 63enne è deceduta in pronto soccorso all’ospedale Dimiccoli di Barletta. La ragazza incinta è arrivata in ospedale già morta, vano anche il tentativo dei medici di salvare il feto.