Lanazione.it - Firenze, restringimenti di carreggiata in via della Pergola e via degli Alfani

, 5 aprile 2025 – Da lunedì 7 aprile a mercoledì 9 aprile saranno presentidiin viae via, a. Questa misura è necessaria per un intervento su un chiusinorete di telefonia all’angolo tra viae via. Per garantire viabilità alternativa per i mezzi di soccorso, è previsto un cambio di senso in Borgo Pinti da via di Mezzo verso via Sant’Egidio. Altri interventi stradali programmati In via Cannicci, il 7 aprile inizierà la riqualificazione dell’impianto di illuminazione. Fino al 19 aprile, il tratto via Boncinelli-via Cecioni sarà chiuso, mentre in via Boncinelli sarà in vigore un restringimento ditra via Cecioni e il numero civico 6. In via Sant'Antonino, per un nuovo allaccio alla rete fognaria da lunedì 7 aprile sarà imposto un divieto di transito tra piazza Unità Italiana e via dell’Amorino.