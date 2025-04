Oasport.it - Thibau Nys vince il GP Miguel Indurain, lanciato da uno splendido Andrea Bagioli

Nys ha vinto il GP, tradizionale corsa di una giorno che si disputa in Navarria portando il nome del fuoriclasse spagnolo capace dire cinque Tour de France consecutivi. Il belga ha sfruttato al meglio il lavoro dello scatenato compagno di squadrasulle rampe più dure dell’Alto de Ibarra e poi ha piazzato una micidiale accelerazione nei pressi della vetta, quando mancavano un paio di chilometri al traguardo di Estella-Lizarra.Il 22enne della Lidl-Trek ha messo in mostra le sue doti di ciclocrossista (durante l’inverno ha vinto anche una prova di Coppa del Mondo nel fango) e ha saputo fare la differenza in un appuntamento di prestigio, conquistando la prima vittoria stagionale e ottenendo il dodicesimo successo da professionista (non festeggiava dallo scorso 17 agosto al Giro di Polonia).