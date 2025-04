Juventusnews24.com - Pagelle Juve Atalanta Primavera: Vacca gioiello prezioso, Pagnucco ha grinta da vendere, i bianconeri hanno già il portiere del futuro – VOTI

di RedazionentusNews24: iai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di campionato 2024/25: iai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di campionato 2024/25.TOP: Radu, Biliboc, MerolaFLOP: RipaniRadu 7 – Altra grande partita delbianconero che è nuovamente tra i migliori in campo. Con le sue parate permette alladi chiudere il primo tempo in vantaggio: può poco sulle reti nel secondo subite nel secondo tempo.Ventre 6 – Attento in copertura e anche propositivo, soprattutto nel secondo tempo. Sbaglia un po’ troppo nella prima frazione ma poi cresce con buoni cross.Martinez Crous 6,5 – Solita prestazione solida tranne per l’abbaglio in cui l’aveva trovato il pareggio.