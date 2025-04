Pagelle Monza-Como 1-3 | Diao e Ikone decisivi male D’Ambrosio e Pereira

Leggi su Sportface.it

Ilvede la salvezza, ilsi avvicina alla retrocessione. La squadra di Cesc Fabregas batte 3-1 gli uomini di Alessandro Nesta all’U-Power Stadium grazie alle reti die Vojvoda, in risposta all’iniziale vantaggio siglato da Dany Mota. Ilsale a 33 punti, ilè sempre più ultimo a quota 15.LETurati 6Non ha colpe sui golPedro4.5La combina grossa nel finale di primo tempo:sfrutta un suo disimpegno errato e lo sovrasta nel duello fisico. Sono le prove generali per l’1-2Izzo 6Douvikas lo salta in una sola occasione, ma quell’azione poteva costare caro. Nel complesso è la nota meno negativa della difesa4.5Troppo leggero negli uno contro uno. Si fida troppo die Vojvoda, che ringraziano dello spazio e lasciano partire i tiri che sorprendono Turati.