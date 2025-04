Romeo | Se strada percorribile Salvini torni al Viminale

strada percorribile che possa portare Salvini a tornare a far il ministro dell'Interno, noi dobbiamo per forza percorrerla", così Massimilano Romeo al congresso della Lega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Romeo: "Se strada percorribile Salvini torni al Viminale" Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "Se si dovesse aprire unache possa portarea tornare a far il ministro dell'Interno, noi dobbiamo per forza percorrerla", così Massimilanoal congresso della Lega. Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Romeo: "Se strada percorribile Salvini torni al Viminale". VIDEO: Romeo: "Se strada percorribile Salvini torni al Viminale". Congresso Lega, Fedriga: "Vannacci? Militanti con esperienza siano vicesegretari". Lega, Salvini: “Noi collante del governo”. La richiesta del congresso: “Torni al Viminale”. Lega, la richiesta a Salvini: "Torni al Viminale". Ne parlano su altre fonti

Romeo: "Se strada percorribile Salvini torni al Viminale" - (Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2025 "Se si dovesse aprire una strada percorribile che possa portare Salvini a tornare a far il ministro dell'Interno, noi dobbiamo per forza percorrerla", così Massimi ... (quotidiano.net)

Congresso Lega chiede il ritorno di Salvini al Viminale - (Adnkronos) - Salvini torni al Viminale a prendersi cura della sicurezza degli italiani. La richiesta la fanno intervenendo al Congresso della Lega, i capigruppo di Camera e Senato, Riccardo Molinari ... (msn.com)

Lega, Romeo contro Salvini: «La svolta a destra non paga» - Se li vogliamo ascoltare non è perché siamo contro Salvini» .Romeo sottolinea poi che “alle persone non interessa molto di Trump o Orban se poi non risolviamo i loro problemi. La destra è un ... (msn.com)