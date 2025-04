Romadailynews.it - Traffico Lazio del 05-04-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati all'ascolto regolare la circone lungo le principali strade delsulla A1 Roma Firenze per consentire il transito di un trasporto eccezionale dalla mezzanotte alle 5 del mattino chiusura del tratto Orte Magliano Sabina in direzione Roma tutto ilproveniente da Firenze dovrà uscire al casello di Orte in provincia di Viterbo ricordiamo la chiusura della Provinciale 41 Bassanese al km 11 tra Bassano Romano e il bivio per la Cassia a causa del ribaltamento di una cisterna con perdita di carburante avvenuto il 2 aprile scorso le deviazioni segnalate sul posto infine Ricordiamo anche i lavori sulla strada a scorrimento veloce sora-cassino la Terra è chiusa in corrispondenza della galleria capodichina tra Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni su strada provinciale è tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.