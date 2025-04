Microsoft protesta dipendenti ai 50 anni dell’azienda | Vergognatevi fornite tecnologie AI a Israele per il genocidio a Gaza sono morte 50mila persone - VIDEO

Microsoft, Mustafa Suleyman: "Dici di voler usare l’intelligenza artificiale per il bene, ma Microsoft vende armi AI all’esercito israeliano" protesta dei dipendenti Microsoft ai 50 anni dell'azi Ilgiornaleditalia.it - Microsoft, protesta dipendenti ai 50 anni dell’azienda: “Vergognatevi, fornite tecnologie AI a Israele per il genocidio a Gaza, sono morte 50mila persone” - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Ibtihal Aboussad, un'ingegnere della società americana, si è rivolta al Ceo della divisione AI di, Mustafa Suleyman: "Dici di voler usare l’intelligenza artificiale per il bene, mavende armi AI all’esercito israeliano"deiai 50dell'azi

