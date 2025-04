La Lega chiede il ritorno di Salvini al Viminale il messaggio a Meloni dal congresso | È lui il miglior garante della sicurezza dell’Italia

Leggi su Open.online

Lavuole ildi Matteoalla guida del ministero dell’Interno. La richiesta, già evocata da molti nel Carroccio all’indomani dell’assoluzione del leader dal processo Open Arms, è stata avanzata in via ufficiale dai due capigruppo alle assise del partito in corso a Firenze. «Credo che ildebbare a Matteoil sacrificio dire nuovamente, per la, quella posizione e, uscito indenne da un processo ingiusto, è ildel nostro paese», ha scandito dal palco Riccardo Molinari, presidente dei deputati leghisti. La proposta è stata accolta dalla platea con una standing ovation.ha fatto buon viso a cattivo gioco ed è rimasto seduto, in prima fila. Anche Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, ha poi messo il cappello sulla richiesta diretta, di fatto, a Giorgia: «Dobbiamo a tutti i costi seguirla questa strada».