Il Como ribalta il Monza nel derby e l’incubo Serie B è vicinissimo

Como batte il Monza 1-3 al Brianteo. La squadra lariana ha ribaltato i brianzoli nel derby. E adesso Nesta vede sempre più la Serie B.RIBALTONE – La prima partita del sabato di Serie A è quella tra Monza e Como all’U-Power Stadium. I brianzoli, ormai quasi condannati, giocano per l’orgoglio viste le speranze ormai al lumicino; dall’altro lato, la squadra di Cesc Fabregas va a caccia della salvezza con diverse giornate di anticipo. La sfida parte subito forte e a sorpresa, dopo appena cinque minuti, il Monza passa in vantaggio con il portoghese Dany Mota, bravo a prendere il tempo alla difesa comasca e ad insaccare alle spalle di Turati. Ma il Como c’è e al 16? pareggia subito i conti con Ikone, che si mette in proprio e col mancino trova un grande gol. Prima della fine del primo tempo, il Como ribalta completamente il risultato trovando il gol del 2-1 con Diao al 39?. Inter-news.it - Il Como ribalta il Monza nel derby e l’incubo Serie B è vicinissimo Leggi su Inter-news.it Ilbatte il1-3 al Brianteo. La squadra lariana hato i brianzoli nel. E adesso Nesta vede sempre più laB.RIBALTONE – La prima partita del sabato diA è quella traall’U-Power Stadium. I brianzoli, ormai quasi condannati, giocano per l’orgoglio viste le speranze ormai al lumicino; dall’altro lato, la squadra di Cesc Fabregas va a caccia della salvezza con diverse giornate di anticipo. La sfida parte subito forte e a sorpresa, dopo appena cinque minuti, ilpassa in vantaggio con il portoghese Dany Mota, bravo a prendere il tempo alla difesa comasca e ad insaccare alle spalle di Turati. Ma ilc’è e al 16? pareggia subito i conti con Ikone, che si mette in proprio e col mancino trova un grande gol. Prima della fine del primo tempo, ilcompletamente il risultato trovando il gol del 2-1 con Diao al 39?.

Il Como ribalta il Monza, derby lombardo ai lariani: brianzoli quasi in Serie B. Monza come sei ridotto: anche il Como porta via tre punti dall'U-Power Stadium. Un derby triste per i biancorossi. Monza sempre più giù: il Como si prende il derby calando un tris all'U-Power Stadium. Serie A, Mota illude, poi il Como la ribalta. Monza con un piede e mezzo in B. Calcio Live Tracker: in campo Monza-Como (1-2), stasera impegnate Milan e Inter, Musiala ko. Monza ribaltato: il Como fa suo il derby. Ne parlano su altre fonti

Monza-Como 1-3: Ikoné, Diao e Vojvoda ribaltano il derby - Un derby nel quale il Monza si è illuso, ma che il Como ha vinto in rimonta 3-1 rendendo, se possibile, ancora più pesante la situazione della squadra malinconicamente ultima in classifica e uscita ... (repubblica.it)

Como, tris in rimonta nel derby con il Monza: Nesta sempre più solo in fondo alla classifica - All'U-Power Stadium il match valido per la trentesima giornata di Serie A: gol illusorio di Dany Mota prima delle reti di Ikoné, Diao e Vojvoda ... (corrieredellosport.it)

Monza sempre più giù: il Como si prende il derby calando un tris all'U-Power Stadium - Il Como vince il derby espugnando l'U-Power Stadium di Monza. E dire che i brianzoli avevano iniziato bene con il gol di Dany Mota, lesto a sbloccare il punteggio 5 minuti dopo il fischio d'inizio. Pa ... (msn.com)