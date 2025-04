La piazza dei 5 Stelle non conosce la Storia La versione di Cazzola

Dice il proverbio: "Non tutto il male viene per nuocere". Per quanto io consideri vergognosa la manifestazione promossa dal M5S in corso oggi a Roma, devo riconoscere che l'iniziativa determina quell'utilità che proviene dalla chiarezza, una caratteristica che è stata addirittura rivendicata da Giuseppe Conte prima di dare inizio alla sfilata. La stessa chiarezza che aveva indotto il M5S a non aderire alla pagliacciata del 15 marzo in piazza del Popolo al seguito di Michele Serra e del partito di Repubblica.Oggi possiamo dire di conoscere uno per uno i "putiniani" reo confessi, che non sono scesi per le strade invocando un'Europa immaginata a Ventotene nel 1941 per contrapporla a quella esistente a Bruxelles, ma che non si sottraggono dal sostenere il disarmo morale e operativo dell'Unione verso i suoi nemici.

