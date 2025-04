Massara | Asllani e Calhanoglu titolari in Parma-Inter aiuterà! Curioso

Calhanoglu e Kristjan Asllani titolari in Parma-Inter. Un’occasione importante per il giovane regista albanese, che potrà crescere al fianco di un giocatore esperto e fondamentale come il turco. Questo il pensiero del giornalista Dario Massara presente su Sky.TANTE SFIDE – Dario Massara prima di Parma-Inter ha parlato così riguardo i tanti impegni ravvicinati dei nerazzurri: «Secondo me Inzaghi soffre di più quando ha tanti giorni per preparare le partite. Secondo me l’Inter è una squadra che si allena di più giocando le partite ufficiali e no rimanendo ad Appiano Gentile. Non soffre il doppio o il triplo impegno. Sa perfettamente come gestire le forze all’Interno della partita stessa».Asllani titolare con Calhanoglu, scelta curiosa ma InteressanteENTRAMBI titolari – La scelta di puntare su Calhanoglu titolare in “coppia” con Asllani potrebbe rappresentare una vera svolta per la crescita tattica dell’albanese, spesso messo a confronto con uno dei calciatori più irrinunciabili dell’Intera rosa. Inter-news.it - Massara: «Asllani e Calhanoglu titolari in Parma-Inter, aiuterà! Curioso» Leggi su Inter-news.it Confermata la presenza di Hakane Kristjanin. Un’occasione importante per il giovane regista albanese, che potrà crescere al fianco di un giocatore esperto e fondamentale come il turco. Questo il pensiero del giornalista Dariopresente su Sky.TANTE SFIDE – Darioprima diha parlato così riguardo i tanti impegni ravvicinati dei nerazzurri: «Secondo me Inzaghi soffre di più quando ha tanti giorni per preparare le partite. Secondo me l’è una squadra che si allena di più giocando le partite ufficiali e no rimanendo ad Appiano Gentile. Non soffre il doppio o il triplo impegno. Sa perfettamente come gestire le forze all’no della partita stessa».titolare con, scelta curiosa maessanteENTRAMBI– La scelta di puntare sutitolare in “coppia” conpotrebbe rappresentare una vera svolta per la crescita tattica dell’albanese, spesso messo a confronto con uno dei calciatori più irrinunciabili dell’a rosa.

