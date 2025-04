Paura a Padova per un soffio non finisce in tragedia | tunisino irregolare aggredisce l’ex 15enne e la madre Arrestato e espulso

Padova, dove un 19enne tunisino è stato Arrestato dopo aver aggredito la sua ex fidanzatina. Le vittima della scioccante aggressione sono una ragazzina di appena 15 anni, e la madre di lei. Un episodio che riaccende con forza il dibattito sulla sicurezza e sulla violenza ai danni delle donne. Un fenomeno che proprio in questi giorni ha registrato una cruda escalation con i femminicidi di due giovani studentesse: Ilaria Sula uccisa a Roma dall'ex fidanzato che le ha inferto tre coltellate al collo. E Sara Campanella, che a Messina un compagno di studi ossessionato da lei ha pugnalato cinque volte: alla schiena e al collo. Ma veniamo all'inquietante vicenda di Padova, che secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine vede un giovane extracomunitario al centro del caso.

