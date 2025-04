Anticipazionitv.it - Antonino Spinalbese svela la verità sul ritorno con Belen Rodriguez

, pronto a entrare nella Casa di The Couple – il nuovo reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi – ha scelto Pomeriggio 5 come salotto per chiarire il gossip che lo ha coinvolto negli ultimi giorni. Nel programma condotto da Myrta Merlino, l’hair stylist ed ex concorrente del GF VIP ha affrontato la questione più discussa della settimana: la sua presunta riconciliazione con, madre della sua bambina Luna Marì.La paparazzata confa il giro del webLa miccia del gossip è stata accesa dal settimanale Gente, che ha pubblicato delle immagini che ritraevanosorridenti e complici, in compagnia della loro figlia. Il servizio ha subito sollevato ipotesi su un possibile riavvicinamento sentimentale tra i due. Secondo molti, il legame tra l’ex coppia sarebbe tornato a farsi stretto non solo per motivi familiari, ma anche per un potenziale nuovo inizio.