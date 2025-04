Anteprima24.it - Proprietaria pizzeria accoltellata a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoLa titolare di unanel centro storico diè statanella serata di ieri da un uomo di 65 anni che è stato denunciato dalla Polizia per lesioni personali aggravate. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duomo, hanno notato delle persone discutere animatamente dinanzi all’esercizio commerciale ed hanno udito le urla di una donna che era stata ferita. I poliziotti hanno sorpreso l’uomo con in mano un coltello e l’hanno disarmato e bloccato; inoltre, dagli accertamenti hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza presenti nell’attività commerciale, che lo stesso aveva ferito la donna a seguito di una lite scaturita da futili motivi.