Tvplay.it - Mazzata Roma, è successo prima della Juve: l’annuncio ufficiale

A poche ore dal big match arriva, delusione totale in casa: i dettagli.Lalavora su più fronti per concludere la stagione nel migliore dei modi ed iniziare la prossima con un piglio ed una consapevolezza diversi. Sarà un finale di stagione incandescente per gli uomini di Claudio Ranieri, che nelle ultime partite dovranno affrontarentus, Lazio, Inter, Fiorentina, Atalanta e Milan. Una serie di impegni e scontri diretti che saranno cruciali per la posizione finale dei giallorossi in classifica., è(LaPresse) tvplay.itContro lantus, domani sera, lapunta all’ottava vittoria consecutiva in campionato, per una striscia di imbattibilità notevole che contro i bianconeri potrebbe arricchirsi di un traguardo piuttosto importante considerando com’era partita la stagione dei giallorossi.