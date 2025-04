Oasport.it - Tragedia al Giro delle Fiandre amatoriale: due ciclisti perdono la vita

Due uomini sono morti durante la corsache precede il, Classica Monumento in programma domenica 6 aprile. L’evento organizzato da We Ride Flanders, sempre più partecipato e sentito dagli appassionati dei grande ciclismo, desiderosi di mettersi alla prova sulle strade che domani saranno percorse di professionisti, è purtroppo stato colpito da una.Un uomo ha perso laa causa di un arresto cardiaco occorso mentre stava percorrendo il Taaienberg. Il portavoce Gert Van Gooelen ha dichiarato che “un partecipante si è sentito male a Maarkedal e nonostante i rapidi soccorsi e gli sforzi per rianimarlo, l’uomo è morto per insufficienza cardiaca“.Un altro uomo, invece, è deceduto sul Kwaremont, uno dei muri simbolo della Ronde. L’inviata della testata Het Laaste Nieuws ha riportato di avere assistito alla rianimazione purtroppo non andata a buon fine sul corpo dell’amatore francese.