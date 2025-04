Quotidiano.net - La tiktoker Rita De Crescenzo alla manifestazione M5S a Roma: “Vorrei candidarmi, sono qui per dire stop alle armi”

, 5 aprile 2025 – Da Roccaraso aal corteo M5S. LaDeha raggiunto la Capitale – come annunciato – per parteciparedel Movimento 5 Stelle contro il riarmo. "Penso di aver fatto una cosa buona a essere qui, col mio potere, ho tanti follower che mi vogliono bene", ha spiegato. A chi le ha chiesto un giudizio su Giuseppe Conte, l'influencer ha ammesso: "Non ne capisco di politica,fresca fresca, mi devo aggiornare un poco, non faccio parte di nessuna associazione”. ''Spero di incontrare Conte. Devo studiare. Non conosco né Conte, né Renzi, De Luca. Li conosco solo di nome, ma non ne capisco molto di politica". “Ti vuoi candidare?” Le hanno chiesto i giornalisti. “Sì”. Ma con il Movimento 5 stelle? “Non lo posso, non lo posso''.